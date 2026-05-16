Невеста в белом платье отправилась в полицейский участок прямо со свадьбы

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 40 0

Праздничный фурор сменился семейной драмой.

Невеста избила собственную мать во время свадьбы

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

New York Post: невеста избила собственную мать во время свадьбы

В польском городе Сувалки полиция задержала 42-летнюю невесту в свадебном наряде после того, как она избила собственную мать в разгар торжества. Об этом сообщила газета New York Post.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел во время свадебного банкета. Словесная перепалка между родственницами быстро переросла в рукоприкладство: агрессивная женщина нанесла матери несколько ударов, от которых та упала на пол. Прибывшие на место сотрудники полиции зафиксировали, что новобрачная представляла прямую угрозу для пострадавшей.

Женщину в подвенечном платье и накинутом сверху пальто увели в наручниках. Причиной столь буйного поведения стало сильное алкогольное опьянение. Проведенный тест показал наличие 1,5 промилле алкоголя в крови задержанной. Точные причины конфликта между матерью и дочерью пока не установлены, однако из-за полученных травм родительнице потребовалась медицинская помощь.

В качестве меры пресечения правоохранители вынесли в отношении дебоширки судебный запрет. Теперь жительнице Польши официально запрещено контактировать с потерпевшей матерью в течение ближайших двух недель. Праздник, который должен был стать началом новой жизни, закончился в камере предварительного заключения под надзором полиции.

Расследование по факту нападения и нарушения общественного порядка продолжается, а следствию еще предстоит выяснить все детали этого скандального происшествия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
Страсть, ревность и проверка чувств: любовный гороскоп для знаков зодиака...

Последние новости

18:45
Франция начала расследование против принца Саудовской Аравии по делу Хашукджи
18:22
Собянин сообщил об отражении атаки уже 43 БПЛА на подлете к Москве
18:14
Секрет долголетия: трехминутная разминка для спасения суставов
18:00
Невеста в белом платье отправилась в полицейский участок прямо со свадьбы
17:35
«Везде плоха по чуть-чуть»: Ида Галич про роль матери
17:23
«Потому что не пью»: Лолита не смогла сняться в документалке у Гай Германики

Сейчас читают

«Возбуждает интерес»: Егор Кончаловский об отмене русского искусства на Западе
Лариса Рубальская выложила видео из больничной палаты
«Евровидение-2026»: после второго полуфинала известны все финалисты конкурса
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео