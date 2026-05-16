Невеста в белом платье отправилась в полицейский участок прямо со свадьбы

New York Post: невеста избила собственную мать во время свадьбы

В польском городе Сувалки полиция задержала 42-летнюю невесту в свадебном наряде после того, как она избила собственную мать в разгар торжества. Об этом сообщила газета New York Post.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел во время свадебного банкета. Словесная перепалка между родственницами быстро переросла в рукоприкладство: агрессивная женщина нанесла матери несколько ударов, от которых та упала на пол. Прибывшие на место сотрудники полиции зафиксировали, что новобрачная представляла прямую угрозу для пострадавшей.

Женщину в подвенечном платье и накинутом сверху пальто увели в наручниках. Причиной столь буйного поведения стало сильное алкогольное опьянение. Проведенный тест показал наличие 1,5 промилле алкоголя в крови задержанной. Точные причины конфликта между матерью и дочерью пока не установлены, однако из-за полученных травм родительнице потребовалась медицинская помощь.

В качестве меры пресечения правоохранители вынесли в отношении дебоширки судебный запрет. Теперь жительнице Польши официально запрещено контактировать с потерпевшей матерью в течение ближайших двух недель. Праздник, который должен был стать началом новой жизни, закончился в камере предварительного заключения под надзором полиции.

Расследование по факту нападения и нарушения общественного порядка продолжается, а следствию еще предстоит выяснить все детали этого скандального происшествия.

