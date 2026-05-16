Собянин сообщил об отражении атаки уже 43 БПЛА на подлете к Москве
На местах падения обломков дронов уже работают специалисты экстренных служб.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Силы ПВО уничтожили еще несколько беспилотников на подлете к столице. Об этом сообщил мэр Москвы в своем аккаунте в мессенджере МАКС.
«Четыре БПЛА сбиты средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в личном блоге.
Спустя полчаса мэр города оповестил о еще одном сбитом БПЛА.
«Отражена атака одного беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
Всего с начала суток Сергей Собянин сообщил об уничтожении уже 43 беспилотников, летевших в сторону столицы.
ВСУ регулярно пытаются ударить по российским территориям с помощью дронов и ракет различных типов, начиная с 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о старте СВО.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что 15 мая вражеский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде. В результате пострадали как минимум четыре человека, включая трехлетнюю девочку. Ее с осколочными ранениями госпитализировали в детскую областную больницу. Кроме того, после удара на нескольких балконах вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали.
