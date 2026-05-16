Собянин сообщил об отражении атаки уже 43 БПЛА на подлете к Москве

Светлана Стофорандова Журналист

На местах падения обломков дронов уже работают специалисты экстренных служб.

Сколько беспилотников сбили в Москве 16 мая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Атака беспилотников на Москву

Силы ПВО уничтожили еще несколько беспилотников на подлете к столице. Об этом сообщил мэр Москвы в своем аккаунте в мессенджере МАКС.

«Четыре БПЛА сбиты средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в личном блоге.

Спустя полчаса мэр города оповестил о еще одном сбитом БПЛА.

«Отражена атака одного беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Всего с начала суток Сергей Собянин сообщил об уничтожении уже 43 беспилотников, летевших в сторону столицы.

ВСУ регулярно пытаются ударить по российским территориям с помощью дронов и ракет различных типов, начиная с 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о старте СВО.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 15 мая вражеский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде. В результате пострадали как минимум четыре человека, включая трехлетнюю девочку. Ее с осколочными ранениями госпитализировали в детскую областную больницу. Кроме того, после удара на нескольких балконах вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

