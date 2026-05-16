«Везде плоха по чуть-чуть»: Ида Галич про роль матери

Ведущая и блогер Ида Галич не стремится быть идеальной мамой своим детям и наслаждается этим временем. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на открытии 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

«Это прекрасно. Это утомительное счастье», — сказала Галич.

Ведущая отметила, что у нее хватает ресурса. При этом она изначально не ставила перед собой задачу быть идеальной мамой.

«У меня нет к себе претензий на идеальность и абсолют. <…> Я ничего в жизни не умею делать очень хорошо и очень плохо. <…> Везде плоха по чуть-чуть», — добавила она

По словам ведущей, самое главное в материнстве — это любить своих детей. При этом любовь — это не про, чтобы все время «гладить по головке». Это ответственность, ведь каждой маме нужно помочь ребенку «себя воспитать». И делать это лучше собственным примером.

Поэтому в материнстве очень важна самодисциплина и наличие правил в доме. Галич говорит, что ее семья — ее стая, и все должны друг другу помогать и жить по определенным правилам.

«Я строгая мама», — призналась Ида.

Например, в семье Галич есть правило — телефоны и разные гаджеты даются только по расписанию. Время отхода ко сну тоже остается неизменным. При этом по вечерам семья всегда занимается совместными играми и вместе ужинает. Также ведущая следит за тем, какой контент потребляют ее дети.

У Иды Галич есть двое детей — старший сын Леон, рожденный в 2020 году в браке с блогером Аланом Басиевым. В июле 2025 года появился на свет второй ребенок — дочь Татьяна, рожденная от бизнесмена Олега Ледвича.

