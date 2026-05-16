«Потому что не пью»: Лолита не смогла сняться в документалке у Гай Германики

Фильм Гай Германики о Лолите застопорился из-за непьющей певицы

Документальный фильм режиссера Валерии Гай Германики застопорился из-за непьющей певицы Лолиты. Об этом артистка сама рассказала корреспонденту 5-tv.ru на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ.

Режиссер сама обратилась к певице с идеей снять о ней фильм, однако материалов хватило пока что только на три эпизода — больше снимать было нечего.

«Я ей сказала, что набрать материала со мной очень сложно. Поэтому пока мы на стопоре. Не пью, поэтому неинтересно!» — объяснила Лолита.

Договоренность была снимать только о закулисной жизни артистки., отметила Лолита. Но даже после того, как операторы буквально прожили бок о бок с ней на протяжении трех суток, материала оказалось недостаточно.

