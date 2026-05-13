Такого мощного оружия нет ни у кого: что известно об испытании ракеты «Сармат»

Главным событием этого дня стали испытания ключевого элемента российской ядерной триады. Пролетев чуть ли не всю страну, цель на камчатском полигоне Кура поразила тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат». Ее характеристики можно перечислять долго, но главное, что такого мощного и точного оружия на этой планете больше нет ни у кого. Теперь «Сармат» встает на боевое дежурство. О каких разработках еще было доложено верховному главнокомандующему, расскажет корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Короткие, сотни раз выверенные команды, несколько отработанных движений, и межконтинентальная ракета РС-28 стартует из шахты.

— Внимание, расчет — ввод.

— Есть ввод. Приказ введен.

Чуть позже командующий РВСН уже докладывал президенту по видеосвязи о результатах испытательного пуска.

«Пуск успешный, задача пуска выполнена. По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик», — рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев.

Точные цифры генерал-полковник приводить не стал — государственная тайна. Но некоторые данные по результатам этого же доклада озвучил сам Владимир Путин.

«Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности», — заявил российский лидер.

В то, что комплекс «Сармат» давно готов к постановке на боевое дежурство, ни западные СМИ, ни специалисты не верили. Уж слишком серьезными выглядели предполагаемые характеристики. Впрочем, до этого критике подвергалась и «Булава» — один из главных боеприпасов для атомных подлодок.

«Такой ракеты, такого класса, с такими возможностями сейчас не имеет ни одна страна в мире. Ни США, ни Китай, ни Франция», — отметил военный эксперт, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Под сомнения на Западе ставили и существование «Орешника». Он уже применялся. А теперь, вместе с «Сарматом» — «Авангард». Гиперзвуковая управляемая боеголовка. Которой можно оснащать и «Сармат» — делая комплекс по сути неуязвимым для ПРО.

Работа над совершенствованием ядерных сил велась с начала 2000-х и была, как подчеркнул Владимир Путин, ответом на возрастающие с каждым днем угрозы.

«Нам было тогда не до этого, надо прямо сказать. Россия переживала очень сложный период своей истории, но после выхода США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности», — заметил Владимир Путин.

Сейчас ядерная триада России — самая современная на планете. Наиболее известные наземные комплексы — «Ярс» и «Тополь-М». Дальность ударов — до 12 тысяч километров. На море — подлодки с баллистическими ракетами, такими как «Булава» и «Синева». В воздухе — стратеги «Ту-95МС». А это — крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

К концу года на боевое дежурство встанет и «Сармат». По планам Минобороны, к этому времени на новейшие РС-28 будет переоснащен целый полк.

