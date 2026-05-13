Пожар на территории Измайловского кремля удалось локализовать

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 145 0

При тушении огня задействовали беспилотники.

Пожар в Измайловском кремле 13 мая — последние новости

Фото: МЧС России

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пожар на территории московского культурно-развлекательного комплекса Измайловского кремля удалось локализовать. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По информации ведомства, к ликвидации возгорания привлекли более 140 человек и 40 единиц специальной техники, включая десять подъемных механизмов и пожарный поезд. С воздуха проводилась разведка с помощью дронов.

Уточняется, что пожар локализован.

Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. При этом обрушилась кровля горящего здания на площади 2500 квадратных метров.

Пожарные спасли пять человек, которые участвовали в квесте «Дьявольский кинотеатр». В момент возгорания они почувствовали запах гари прямо во время игры, после чего пытались выбраться наружу, ориентируясь в полном дыму.

В МЧС отметили, что тушение пожара серьезно усложнено из-за своеобразной планировки и конструкции здания. Помещения сильно задымлены, а на территории комплекса еще наблюдается густой черный дым.

Поначалу площадь возгорания оценивалась в 200 квадратных метров, спустя час в ведомстве заявили о его увеличении в пять раз. К двум часам ночи пламя увеличилось до трех тысяч квадратных метров. Тогда огню присвоили третий ранг сложности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.79
-0.51 87.38
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:11
Пожар на территории Измайловского кремля удалось локализовать
3:00
«Весна пришла — будем сажать»: разоблачением Зеленского и его компании занялись на Украине
2:38
Жуткие кадры пожара на территории Измайловского кремля
2:16
Пять человек спасли в Измайловском кремле, где вспыхнул мощный пожар
2:00
Такого мощного оружия нет ни у кого: что известно об испытании ракеты «Сармат»
1:36
В Кремле оценили возможность визита Трампа в Россию

Сейчас читают

Военно-морское противостояние Ирана и США: у Трампа все меньше шансов
Опубликовано видео пожара в Измайловском кремле
«Жизнь предоставляет выбор»: верит ли Сапрыкин в судьбу
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео