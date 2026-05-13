Жуткие кадры пожара на территории Измайловского кремля

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко Эксклюзив 673 0

Сотрудников и посетителей экстренно вывели на улицу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; МЧС России; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Площадь пожара в Измайловском кремле выросла до трех тысяч квадратов

Площадь пожара на территории московского культурно-развлекательного комплекса Измайловского кремля возросла до 3000 квадратных метров. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

В МЧС сообщили, что удалось спасти пять человек. Они были участниками квеста «Дьявольский кинотеатр». В момент возгорания они почувствовали запах гари прямо во время игры, после чего пытались выбраться наружу, ориентируясь в полном дыму.

Сотрудников и посетителей экстренно вывели на улицу.

«В здании вернисажа напротив измайловского Кремля загорелись квесты. Внутри все деревянное. По словам очевидцев, там были игры с бензопилами», — сообщил корреспондент.

Пожару присвоен третий ранг сложности. К тушению привлекли более 100 спасателей и 30 единиц специальной техники. Кроме того, на случай необходимости, два вертолета Московского авиационного центра готовы направить в зону огня.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, пожар произошел поздно вечером 12 мая. Горела крыша металлического ангара. Поначалу площадь возгорания оценивалась в 200 квадратных метров, однако пламя быстро распространилось.

Спустя час оно увеличилось в пять раз. Пожару присвоили второй уровень сложности. Спустя сорок минут в МЧС сообщили, что огонь увеличился до трех тысяч квадратных метров. Тогда огню присвоили третий ранг сложности. Возгорание, предположительно, началось с площадки для квестов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.79
-0.51 87.38
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:11
Пожар на территории Измайловского кремля удалось локализовать
3:00
«Весна пришла — будем сажать»: разоблачением Зеленского и его компании занялись на Украине
2:38
Жуткие кадры пожара на территории Измайловского кремля
2:16
Пять человек спасли в Измайловском кремле, где вспыхнул мощный пожар
2:00
Такого мощного оружия нет ни у кого: что известно об испытании ракеты «Сармат»
1:36
В Кремле оценили возможность визита Трампа в Россию

Сейчас читают

Военно-морское противостояние Ирана и США: у Трампа все меньше шансов
Опубликовано видео пожара в Измайловском кремле
«Жизнь предоставляет выбор»: верит ли Сапрыкин в судьбу
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео