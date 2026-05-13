И если уж в Киеве кумирами становятся нацисты, то следует еще помнить, как все они закончили. Тем более, что дело идет как раз к этому. Бывшего главу президентского офиса Ермака сегодня привезли арестовывать в суд. Бывший вице-премьер Чернышов под следствием, олигарх Миндич успел сбежать за границу. Кто следующий, предположил обозреватель «Известий» Игорь Балдин.

Созданное американцами Антикоррупционное бюро (НАБУ) к встрече с Ермаком подготовилось основательно: в его деле — 16 томов по 250 страниц каждый. После первого судебного заседания серый кардинал украинской политики оценил этот груз.

Ермак, правая рука Зеленского, теперь на скамье подсудимых. Его обвиняют в отмывании 460-ти миллионов гривен на строительстве элитного коттеджного поселка «Династия».

«Стоимость одного только проектирования этого коттеджного поселка — 735 тысяч долларов, резиденции R2, которая предназначалась для Ермака, — 178 тысяч долларов», — заявил прокурор.

«В период с 2021 по 2025 год было отмыто почти девять миллионов долларов США, использованных для строительства резиденций „Династия“ в Козине», — сказал руководитель подразделения детективов НАБУ Павел Ершов.

Поселок «Династия» под Киевом на украденные из украинского бюджета деньги строило ближайшее окружение Зеленского: его кошелек Миндич, бывший вице-премьер Чернышев и экс-глава офиса Ермак.

«Я не буду сейчас ничего комментировать. Вот закончатся следственные действия, и я дам комментарий. Могу только сказать, что никакого коттеджа у меня нет, есть только квартира и машина, которую вы видите», — говорил Андрей Ермак.

Хотя в элитном поселке есть и четвертый земельный участок — легко предположить, кому он принадлежит. Подконтрольные Зеленскому силовики уже включились — следователям НАБУ угрожают.

«Зафиксировано давление на сотрудников, которые должны были проводить экспертизу в рамках этого дела. И это давление могло осуществляться подозреваемыми и сотрудниками СБУ», — отметил директор национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос.

На НАБУ украинская власть давит не впервые. Это противостояние еще со времен Миндич-гейта: там тоже фигурирует вся киевская верхушка — люди Зеленского во время войны получали откаты от энергетических компаний — украли 100 миллионов долларов. Миндич — в бегах, Чернышев под арестом, Ермак — в суде. Зеленский, возможно, следующий. В опубликованных американцами пленках уже звучит имя «Вова». Так называемая оппозиция тут же активизировалась, вспомнив старый предвыборный слоган самого Зеленского: тогда он обещал посадить Порошенко.

«Весна пришла — будем сажать. Самое страшное в этой истории — не суммы денег, а время, выбранное для этого воровства, — война. Это, конечно, приговор системе», — утверждает нардеп Украины Петр Порошенко*.

Еще недавно такое и представить было нельзя, теперь — пожалуйста: в интервью Такеру Карлсону бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель прямым текстом говорит: ее бывший шеф употребляет наркотики, а все решения за него принимают в Брюсселе и Лондоне.

«Я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Они были готовы на все. Они сказали, что Зеленский тогда лично согласился отдать Донбасс. И тогда приехал Джонсон. И Зеленскому пообещали все: оружие, влияние, славу», — поделилась бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

По информации английских журналистов, Борис Джонсон тогда получил откат от британских оружейников — миллион фунтов стерлингов. Лондон и Брюссель с их многомиллиардными донатами для Зеленского теперь единственная опора, шанс удержать власть.

«Мы видим лишь верхушку айсберга украинской коррупции. Запад ведь тоже в нее вовлечен. Зарабатывают на Киеве все: военные корпорации, оборонная промышленность», — заметил подполковник США в отставке, политолог Эрл Расмуссен.

Вопрос в том, как далеко готов пойти Вашингтон в своих антикоррупционных делах. Ведь Зеленский может утянуть за собой европейских политиков. Тогда мир узнает, куда, например, направлялся киевский черный нал, задержанный в Венгрии, и кто еще, кроме Бориса Джонсона, получал откаты за смерть украинских солдат.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.