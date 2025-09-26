«Раздражает»: Павел Прилучный рассказал о недостатках жены
В Зепюр Брутян звезду «Мажора» не устраивает всего одно качество.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Павел Прилучный: в Зепюр меня раздражает ее лень
Актер Павел Прилучный поделился подробностями личной жизни и откровенно признался, что единственное, что его раздражает в жене, актрисе Зепюр Брутян, — лень. При этом он отметил, что сам с этим недостатком пытается бороться. Об этом он рассказал в интервью для журнала «ОК!».
«Меня раздражает лень. Я такой же абсолютно, но я себя иногда заставляю, а ее заставляю тоже я, а не она себя», — поделился актер.
Однако Прилучный подчеркнул, что доверяет жене больше, чем самому себе. Он также ценит в жене красоту, преданность, чувство юмора и талант.
Павел и Зепюр поженились 25 августа 2022 года. Пара познакомилась на съемках сериала «В клетке», а роман разгорелся после развода актера в 2020 году. Через три дня после начала отношений Прилучный сделал Зепюр предложение. Свадьба обошлась примерно в 15 миллионов рублей.
В апреле 2023 года у пары родился сын Микаэль. После рождения ребенка Зепюр временно приостановила актерскую карьеру, сосредоточившись на семье.
Отношения Зепюр с детьми Прилучного от первого брака также складываются хорошо. Пара любит совместный отдых и выбирает для поездок такие направления, как Дубай и Мальдивы.
