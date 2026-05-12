Двое мужчин погибли от удара током в кафе в Татарстане — они делали ремонт

Евгения Алешина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Татарстане в Спасском районе двое мужчин погибли от удара током при проведении ремонтных работ в кафе. Об этом сообщает региональный Следственный комитет в своем Telegram-канале.

«В Спасском районе при проведении ремонтных работ на территории одного из кафе получили удар электротоком и скончались двое мужчин», — говорится в посте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Ранее 5-tv.ru писал, что пьяный 18-летний водитель без прав устроил смертельное ДТП. Эта авария произошла ночью 26 апреля на третьем километре дороги Татарское Азелеево — Мамадыш — Акилово. Водитель Renault Logan не справился с управлением, после чего машина вылетела с дороги, перевернулась и врезалась в металлическое ограждение. Пострадали еще двое несовершеннолетних пассажиров — 13 и 14 лет. 

