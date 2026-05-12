Операторы «большой четверки» подписали стратегическое соглашение с МАКС

Евгения Алешина
Пользователи смогут получать в мессенджере сообщения от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в различные сервисы.

Какие операторы большой четверки подписали соглашение с МАКС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Через мессенджер МАКС операторам мобильной связи станет доступна функция отправки кодов подтверждения для входа в сервисы. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

«Пользователи смогут получать в МАКС сообщения от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в различные сервисы», — сказано в сообщении.

Чтобы пользователи не испытывали неудобств, уведомления будут автоматически распределяться по папкам «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления».

При этом особо важные уведомления будут приходить только на доверенное устройство –его должен указать сам пользователь. Возможность отправки кодов через МАКС будет доступна всем мобильным операторам.

Ранее стало известно, что летом 2026 года в МАКС добавятся новые функции — возможность оставлять комментарии и постить истории. Об этом сообщал генеральный директор МАКС Фарит Хуснояров.

Кроме того, до конца этого года н платформе станет доступен мультиаккаунт пользователя. Это будет полезно тем, кто часто переключается с личного профиля на рабочий.

Ранее 5-tv.ru писал, что МАКС занял первое место по активности у россиян. Каждый день жители РФ проводят в мессенджере 30 минут.

