Совфед: Западу необходимо услышать о развитии стратегических вооружений РФ

Элина Битюцкая
Президенту РФ Владимиру Путину доложили об успешном пуске новейшей ракеты «Сармат», а также о работе над комплексами «Посейдон» и «Буревестник».

Информация о развитии российских стратегических вооружений должна быть услышана за пределами России, особенно в странах, желающих ей стратегического поражения. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью 5-tv.ru.

«Очень хорошо, что у России есть такое оружие. Очень хорошо, что мы заявляем об этом публично. <…> И это совершенно точно должно быть услышано за пределами России, особенно в тех странах, которые желают России стратегического поражения. По определению стратегическое поражение стране, обладающей ядерным оружием, нанести невозможно», — сказал сенатор.

Парламентарий прокомментировал доклад министра обороны Андрея Белоусова президенту Владимиру Путину об успешном пуске новейшей тяжелой ракеты «Сармат», а также о работах над беспилотным подводным аппаратом «Посейдон» и крылатой ракетой с ядерной установкой «Буревестник».

При этом Косачев подчеркнул — видеть в этих заявлениях лишь послание оппонентам не стоит. Обновление арсенала носит поистине фундаментальный характер.

По его словам, страна проводит планомерную модернизацию всех компонентов ядерной триады (в которую входят наземные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), атомные подводные ракетоносцы и стратегическая авиация. — Прим. ред.), чтобы исчерпывающе гарантировать собственную обороноспособность. Сенатор добавил, что на Западе, разумеется, и без того пристально анализируют каждый шаг ВС РФ, просчитывая риски для собственной безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал об успешном испытательном пуске ракетного комплекса «Сармат».

