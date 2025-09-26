Новая любовь? Нюша рассказала об отношениях с рэпером Rakhim

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

Исполнительница хита «Выбирай чудо» отметила, что очень хочет влюбиться.

С кем встречается певица Нюша

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Нюша: мой роман с Rakhim — всего лишь слух

После развода с бизнесменом Игорем Сивовым певица Нюша тщательно скрывает подробности личной жизни. Однако в сети начали активно обсуждать ее возможный роман с рэпером Рахимом Абрамовым, известного под псевдонимом Rakhim. В разговоре с 7Дней.ru она впервые прокомментировала свои отношения.

«Ого! Даже не знала, что ходят такие слухи… Ну ребята! Это просто слухи», — подчеркнула певица.

Певица Нюша в 2024 году официально развелась с бизнесменом Игорем Сивовым, с которым была в браке семь лет. У них двое общих детей — дочь Серафима-Симба и сын Саффрон, которые живут с отцом в Дубае, а Нюша часто прилетает к ним из Москвы. 

Сейчас Нюша не состоит в отношениях, но говорит, что очень хочет влюбиться. Она концентрируется на саморазвитии и внутреннем росте, старается быть честной с собой и слушать свои истинные желания.

Нюша не торопится строить новые отношения и воспринимает любовь как нечто, что приходит само тогда, когда оба человека совпадают на определенном уровне.

