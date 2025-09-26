«Шаг мести»: Виктория Бекхэм хочет ответить невесте за разрушенную семью

Radar Online: Виктория Бекхэм хочет отомстить невестке за отношения с сыном

Дизайнер Виктория Бекхэм готовится к громкому медиавыступлению, которое, по слухам, может стать ответом на напряженные отношения с семьей ее сына Бруклина. Как сообщает Radar Online, бывшая участница группы Spice Girls рассматривает возможность откровенного интервью у телеведущей Опры Уинфри — по примеру герцогини Сассекской Меган Маркл.

Инсайдеры утверждают, что Виктория обвиняет свою невестку Николу Пельтц-Бекхэм в разрушении близкой связи с первенцем.

«Для Виктории это будет окончательным шагом мести, как это сделала Меган Маркл после ухода из королевской семьи», — цитирует источник.

Первый конфликт между двумя женщинами разгорелся еще в 2022 году, когда Никола отказалась надеть свадебное платье, сшитое по дизайну Виктории. С тех пор трения только усилились.

Напряжение в семье обострили после новых событий: пара проигнорировала юбилей футболиста Дэвида Бекхэма в мае, а также не пригласила родственников на церемонию обновления брачных клятв в августе.

Виктория и Дэвид поженились 4 июля 1999 года. У пары четверо детей: 26-летний Бруклин, 23-летний Ромео, 22-летний Круз и 14-летняя дочь Харпер.

Бруклин известен как фотограф и женат на модели Николе Пельтц, Ромео стал моделью и теннисистом, Круз двигается в музыкальной карьере, а Харпер интересуется модой и может продолжить карьеру матери в фэшн-индустрии.

