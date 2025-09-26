«Шаг мести»: Виктория Бекхэм хочет ответить невесте за разрушенную семью

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 42 0

Конфликт между родственницами продолжает набирать обороты.

Какие отношения сейчас в семье Бэкхемов

Фото: © РИА Новости/ChinaFotoPress

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Radar Online: Виктория Бекхэм хочет отомстить невестке за отношения с сыном

Дизайнер Виктория Бекхэм готовится к громкому медиавыступлению, которое, по слухам, может стать ответом на напряженные отношения с семьей ее сына Бруклина. Как сообщает Radar Online, бывшая участница группы Spice Girls рассматривает возможность откровенного интервью у телеведущей Опры Уинфри — по примеру герцогини Сассекской Меган Маркл.

Инсайдеры утверждают, что Виктория обвиняет свою невестку Николу Пельтц-Бекхэм в разрушении близкой связи с первенцем.

«Для Виктории это будет окончательным шагом мести, как это сделала Меган Маркл после ухода из королевской семьи», — цитирует источник.

Первый конфликт между двумя женщинами разгорелся еще в 2022 году, когда Никола отказалась надеть свадебное платье, сшитое по дизайну Виктории. С тех пор трения только усилились.

Напряжение в семье обострили после новых событий: пара проигнорировала юбилей футболиста Дэвида Бекхэма в мае, а также не пригласила родственников на церемонию обновления брачных клятв в августе.

Виктория и Дэвид поженились 4 июля 1999 года. У пары четверо детей: 26-летний Бруклин, 23-летний Ромео, 22-летний Круз и 14-летняя дочь Харпер.

Бруклин известен как фотограф и женат на модели Николе Пельтц, Ромео стал моделью и теннисистом, Круз двигается в музыкальной карьере, а Харпер интересуется модой и может продолжить карьеру матери в фэшн-индустрии.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 98.15
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:33
Первый с 1972 года полет человека к Луне может состояться уже в феврале
16:00
«Это вполне разумно делать»: как обезопасить себя в от ОРВИ на работе
15:59
Новая любовь? Нюша рассказала об отношениях с рэпером Rakhim
15:55
Путин и Токарев обсудили торгово-экономическое сотрудничество в ходе переговоров
15:49
Техасский изменник: женатый мужчина выбросил к аллигаторам ребенка от любовницы
15:45
Хакеры украли фотографии и данные восьми тысяч детей

Сейчас читают

Умер режиссер Тигран Кеосаян
Продуктивное сотрудничество: эксперт об импорте из Китая на следующие пять лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео