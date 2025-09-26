Путин и Токарев обсудили торгово-экономическое сотрудничество в ходе переговоров

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

Лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

Что обсудили президенты Путин и Токаев в ходе переговоров

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом стало известно из пресс-службы казахстанского лидера.

Уточнялось, что лидеры обсудили торгово-экономическое сотрудничество в направлении стратегического партнерства. В источнике подчеркнули, что главы государств говорили о текущем состоянии и перспективах казахско-российского сотрудничества. Президенты отметили его поступательное развитие в контексте союзничества.

Во время разговора главы стран обсудили реализацию договоренностей по укреплению торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах энергетики, промышленности и транспорта. Они отметили динамичное развитие культурно-гуманитарного взаимодействия России и Казахстана.

Особое внимание было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту президента Казахстана в РФ. Также лидеры государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Путин и Токаев обсудили ход реализации совместных проектов в сфере энергетики.

