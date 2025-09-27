«Великолепная работа»: Киркоров поделился впечатлениями об «Интервидении»

Певец Филипп Киркоров поделился впечатлениями о конкурсе «Интервидение»

Организаторы музыкального конкурса «Интервидение-2025» подошли к подготовке очень тщательно, благодаря чему мероприятие получилось зрелищным. Об этом народный артист России Филипп Киркоров рассказал корреспонденту 5-tv.ru на закрытом камерном выступлении российской певицы MARGO и американского рэпера Lil Pump.

«Надо отдать должное и признать великолепную работу Константина Львовича Эрнста. Прекрасная телевизионная картинка, прекрасное открытие Димы и Полины (выступленние Димы Билана и Полины Гагариной. — Прим. ред.). Очень хороший саунд всего происходящего. Потрясающая сцена», — добавил Киркоров.

Киркоров также похвалил победителя конкурса из Вьетнама Дык Фука и заверил, что концепция его номера ничем не уступала конкурсным выступлениям на международном музыкальном конкурсе «Евровидение».

«Я для себя сразу пометил, что именно он соответствует званию победителя конкурса», — уточнил знаменитость.

Также шоумен добавил, что ему понравились и другие конкурсные выступления, и он согласен с вердиктом жюри.

«Было несколько запоминающихся номеров. Это выступления Кыргызстана, Вьетнама, Мадагаскара и Катара. Я согласен с результатами, это были лучшее выступления. Судейство было объективным», — дополнил певец.

Финал «Интервидения-2025» проходил 20 сентября на площадке Live Arena. За приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей боролись исполнители из 22 стран.

Россию на мероприятии представлял заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN. Он выступал с композицией композитора Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Исполнитель вышел на сцену под девятым номером, однако после выступления отказался от борьбы за победу, ссылаясь на законы гостеприимства.

Победителем конкурса стал артист из Вьетнама Дык Фук.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии.

