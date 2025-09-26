Авокадо, голубика и киноа: чем Путин накормил Лукашенко во время встречи

Путин накормил Лукашенко зеленой гречкой с авокадо и пшенкой с голубикой

Во время визита белорусского лидера Александра Лукашенко в Москву президент России Владимир Путин угостил его тремя видами каш. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».

«Меню: зеленая гречка с авокадо и яйцом, пшенная каша с тыквой и голубикой, киноа на топленом молоке с персиком», — говорится в сообщении.

Кроме того, в меню президентов числились ролл с пастрами из говядины, омлет с форелью и спаржей, а также запеканка из творога с изюмом и клубникой.

Рабочая встреча в Кремле Владимира Путина и Александра Лукашенко завершилась спустя более пяти часов, сообщило агентство БелТА.

Президенты обсудили целый комплекс вопросов, касающийся двусторонних отношений. Путин отметил, что экономические отношения двух стран находятся в хорошем состоянии, в частности, торговля продолжает расти. Так, товарооборот между странами достиг уровня в 50 миллиардов долларов.

Накануне Путин провел встречу с Лукашенко на Глобальном атомном форуме, который проходил на ВДНХ в Москве. Президент Белоруссии выразил благодарность российскому лидеру за содействие в строительстве Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), отметив важность и плодотворность сотрудничества с Россией.

