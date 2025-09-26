До ста тысяч долларов: сколько Тодоренко заплатила за роды в США

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Ребенок телеведущей появился на свет в Майами.

Сколько Тодоренко заплатила за роды в частной клинике

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Регина Тодоренко родила в частной клинике в Майами

Телеведущая Регина Тодоренко родила третьего ребенка в Майами, США, потратив на роды в частной клинике от шести тысяч до ста тысяч долларов (порядка восьми миллионов рублей. — Прим. ред.) в зависимости от выбранного пакета услуг. Об этом сообщает Super.

«Родилась наша любовь», — написала Тодоренко в социальных сетях, опубликовав первые фотографии с новорожденным малышом.

По информации источника, телеведущая улетела в США на 37-й неделе беременности. В клинике, где проходили роды, она уже была постоянной клиенткой: здесь в 2022 году родился ее сын Мирослав.

По информации издания, минимальный пакет услуг стоит почти шесть тысяч долларов и включает сопровождение на родах личным менеджером, а также все необходимые трансферы. Самый дорогой VIP-пакет оценивается в 100 тысяч долларов. Он предусматривает круглосуточное обслуживание, индивидуальные апартаменты и эксклюзивный набор услуг.

В любой программе клиника занимается оформлением документов для новорожденного, включая свидетельство о рождении и американский паспорт, что гарантирует ребенку Регины Тодоренко гражданство США с рождения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:40
Бросил в реку: тело убитой отцом трехлетней девочки нашли в реке Кубань
22:27
Показ «Красного шелка» в Китае продлили до середины октября
22:12
До ста тысяч долларов: сколько Тодоренко заплатила за роды в США
21:40
Губящий пар: актриса Лили Джеймс обратилась к стоматологу из-за вейпа
21:18
Евросоюз против Венгрии и Словакии: почему их лишают права голоса за отказ противостоять РФ
21:10
Борьба за выживание: женщина лишилась всех конечностей после нападения собаки

Сейчас читают

Захарова предупредила о риске третьей мировой войны из-за планов Украины
«Это возмутительно»: Семенович будет судиться с продавцом картонных кукол с ее изображением
Ответьте на внутренний зов: прогноз Таро на неделю с 29 сентября по 5 октября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео