До ста тысяч долларов: сколько Тодоренко заплатила за роды в США

Регина Тодоренко родила в частной клинике в Майами

Телеведущая Регина Тодоренко родила третьего ребенка в Майами, США, потратив на роды в частной клинике от шести тысяч до ста тысяч долларов (порядка восьми миллионов рублей. — Прим. ред.) в зависимости от выбранного пакета услуг. Об этом сообщает Super.

«Родилась наша любовь», — написала Тодоренко в социальных сетях, опубликовав первые фотографии с новорожденным малышом.

По информации источника, телеведущая улетела в США на 37-й неделе беременности. В клинике, где проходили роды, она уже была постоянной клиенткой: здесь в 2022 году родился ее сын Мирослав.

По информации издания, минимальный пакет услуг стоит почти шесть тысяч долларов и включает сопровождение на родах личным менеджером, а также все необходимые трансферы. Самый дорогой VIP-пакет оценивается в 100 тысяч долларов. Он предусматривает круглосуточное обслуживание, индивидуальные апартаменты и эксклюзивный набор услуг.

В любой программе клиника занимается оформлением документов для новорожденного, включая свидетельство о рождении и американский паспорт, что гарантирует ребенку Регины Тодоренко гражданство США с рождения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.