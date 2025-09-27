Politico: Илон Маск фигурирует в документах по делу Эпштейна

Американский миллиардер Илон Маск фигурирует в документах дела финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в торговле детьми и сексуальной эксплуатации. Об этом пишет газета Politico.

Родственники Эпштейна передали следователям Конгресса новые документы. Они якобы доказывают то, что последние годы своей жизни скандальный финансист поддерживал связь с предпринимателем и бывшим советником действующего президента США Дональда Трампа Илоном Маском.

«Согласно, по всей видимости, копии плана поездки Эпштейна, Маск планировал посетить его остров 6 декабря 2014 года», — указано в материале.

Также, как утверждает Politico, к этим документам прилагалась следующая записка: «Это все еще происходит?». Ее автор, вероятнее всего, Маск.

Помимо этого, в другом расписании упоминаются запланированные встречи Эпштейна с миллиардером Питером Тилем и политтехнологом Стивом Бэнноном. Примечательно, что все три влиятельных человека продолжали поддерживать финансиста после того, как ему официально выдвинули обвинения.

Ранее, писал 5-tv.ru, Эпштейн пытался вычислить зависимость красоты людей от ДНК.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.