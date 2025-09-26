Эпштейн пытался вычислить зависимость красоты людей от ДНК

Он был готов потратить на исследования один миллион долларов.

От чего зависит красота человека

Bloomberg: Эпштейн пытался вычислить зависимость красоты людей от ДНК

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн интересовался возможностью генетического объяснения красоты и планировал вложить в соответствующее исследование более одного миллиона долларов (83,6 миллиона рублей). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на более чем 18 тысяч писем с почты предпринимателя в Yahoo.

По данным издания, Эпштейн в 2006–2009 годах обсуждал инвестиции в Personal Genome Project Гарвардского университета — проект «Персональный геном». Программу вел генетик Джордж Черч. В одном из писем он прямо отмечал, что хотел «понять, зависит ли красота от ДНК».

Эпштейн рассуждал о природе красоты и сравнивал ее с произведениями искусства и человеческими достижениями — от концертов Моцарта до замаха бейсболиста Теда Уильямса. На одном из совещаний Черч даже предлагал «перестроить» людей, пишет агентство.

В 2019 году Эпштейну предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. Ему грозило до 40 лет тюрьмы. В июле того же года его нашли мертвым в тюремной камере, официальная версия — самоубийство.

