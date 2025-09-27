IРС восстановил в правах паралимпийцев из Белоруссии

Международный паралимпийский комитет 27 сентября сообщил о полном восстановлении прав членства Паралимпийского комитета Белоруссии. Об этом говорится на официальном сайте организации.

«Паралимпийские комитеты Белоруссии и России теперь полностью восстанавливают свои права и привилегии членов IPC в соответствии с Уставом IPC», — отмечается в заявлении.

На Генеральной ассамблее МПК рассматривались два предложения — о полной и частичной приостановке деятельности национального паралимпийского комитета Белоруссии. В обоих случаях они не были поддержаны большинством участников голосования.

По вопросу о полной приостановке членства 119 делегатов выступили против, 48 — за, и 9 воздержались. При рассмотрении варианта частичной приостановки 103 голоса были отданы против, 63 — за, еще 10 участников воздержались.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.