IРС восстановил в правах паралимпийцев из Белоруссии

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 26 0

Ранее аналогичное решение приняли в отношении российских спортсменом.

Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк

Международный паралимпийский комитет 27 сентября сообщил о полном восстановлении прав членства Паралимпийского комитета Белоруссии. Об этом говорится на официальном сайте организации.

«Паралимпийские комитеты Белоруссии и России теперь полностью восстанавливают свои права и привилегии членов IPC в соответствии с Уставом IPC», — отмечается в заявлении.

На Генеральной ассамблее МПК рассматривались два предложения — о полной и частичной приостановке деятельности национального паралимпийского комитета Белоруссии. В обоих случаях они не были поддержаны большинством участников голосования.

По вопросу о полной приостановке членства 119 делегатов выступили против, 48 — за, и 9 воздержались. При рассмотрении варианта частичной приостановки 103 голоса были отданы против, 63 — за, еще 10 участников воздержались.

