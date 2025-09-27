Закопал маму и папу во дворе: сын в прямом эфире признался в убийстве родителей

Дарья Корзина
Свои поступок он объяснил тем, что таким образом «выполнил долг» перед ними.

Житель Нью-Йорка признался в эфире в убийстве родителей

Фото: 5-tv.ru

Сын в прямом эфире признался в убийстве родителей, которых он закопал во дворе

В Нью-Йорке 53-летний Лоренц Краус признался, что в 2017 году убил своих родителей и закопал их тела во дворе дома. Шокирующее признание он сделал в прямом эфире во время интервью телеканалу CBS6, которое вышло 25 сентября.

Краус рассказал, что задушил отца голыми руками, а мать — веревкой. По его словам, он «выполнил свой долг перед ними как сын», избавив родителей от страданий из-за болезней.

«Мое беспокойство за их страдания было на первом месте», — заявил мужчина.

Расследование началось 23 сентября, когда полиция обыскала дом Краусов на улице Крествуд-Корт. Поводом стали подозрения в финансовых махинациях. В ходе проверки выяснилось, что пожилые супруги Франц и Терезия, которым на момент гибели было 92 и 83 года, давно не выходили на связь. Соседям сын объяснял, будто родители переехали в Германию.

Правоохранители установили, что все это время Краус получал социальные выплаты родителей и тратил их на себя. Во дворе дома 24 сентября были обнаружены человеческие останки, предположительно принадлежащие Францу и Терезии Краус.

Сразу после выхода интервью полиция задержала Лоренца Крауса у здания CBS6. Ему предъявлены обвинения в двух убийствах и сокрытии тел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что иностранка зарезала девочку-подростка в Первоуральске.

