В Ленобласти будут лечить рак с помощью прорывной протонной терапии

Подобную помощь оказывают еще только в трех странах мира.

В Ленинградской области на базе института ядерной физики скоро начнут помогать пациентам с онкологическими заболеваниями. Комплекс протонной терапии «ОКО» предназначен для лечения опухолей глаза. Это будет единственная в нашей стране установка такого типа. Она использует пучок протонов для сверхточного облучения. Здоровые ткани не затрагиваются. Добиться этого крайне сложно, учитывая, что глаза — подвижный орган.

«Вот оттуда выходит пучок протонный. Вот это кресло, на которое усаживается пациент. Вот это стандартный робот, который используется автоматически для самых разных вещей, используем широко. А это все уже полностью сделано нами от начала до конца — и разработано, и сделано. Сейчас я два слова скажу — у вас в чем проблема? Здесь вы должны облучать глаз, глаз мигает. Тут масса сложных проблем», — пояснил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Отметим, что такую помощь пациентам сейчас оказывают только в трех странах — США, Швейцарии и Италии. Но методы, которые используют там, поражают и здоровые клетки. Так что разработка наших физиков и врачей — действительно прорыв. Планируется, что первых пациентов начнут принимать в течение года.

