Матвиенко: Москва и Пекин вместе формируют многополярный миропорядок

На заседании российско-китайской межпарламентской комиссии обсудили сотрудничество по ряду вопросов.

Москва и Пекин разделяют ответственность за формирование многополярного миропорядка. Об этом заявила Валентина Матвиенко, открывая заседание российско-китайской межпарламентской комиссии. Там сегодня обсуждали важные вопросы — от инвестиций до нейросетей.

Спикер Совета Федерации напомнила, что тон для сближения задали лидеры России и Китая. Важная работа предстоит и законодателям.

«Именно парламентарии способны обеспечивать необходимое законодательное сопровождение совместных инициатив, укреплять общественную поддержку двустороннего сотрудничества и создавать дополнительные возможности для развития наших связей», — заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Перед началом работы политики прошлись по фотовыставке, где представлены уникальные кадры о дружбе и партнерстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Китай заключили соглашение между прокуратурами. Генпрокурор Александр Гуцан встретился с министром юстиции КНР, и стороны подписали новый меморандум о сотрудничестве. Гуцан отметил, что важно расширять прямые контакты между Москвой и Пекином, о чем ранее говорили лидеры двух стран.

