«Надежда на высшие силы»: Чехова призналась, что мечтает о втором ребенке

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 22 0

Актриса уточнила, что хочет рожать исключительно естественным путем.

От кого Анфиса Чехова хочет родить второго ребенка

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса Анфиса Чехова призналась, что мечтает о втором ребенке

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова призналась, что мечтает стать мамой во второй раз. Об этом знаменитость сообщила в социальных сетях.

По словам звезды, она и ее супруг, российский продюсер Александр Златопольский, мечтают о совместном ребенке.

«Я хочу второго ребенка, а для Саши это вообще мечта!» — добавила телеведущая.

Также актриса уточнила, что хочет рожать исключительно естественным путем, поэтому спрогнозировать наступление беременности не удастся.

«Но тут уже как Бог даст. ЭКО и суррогатное материнство мы не рассматриваем, вся надежда на высшие силы и на то, что мой организм справится!» — уточнила Чехова.

Ранее поклонники знаменитости предположили, что Чехова уже находится в «интересном положении». В личном блоге артистка выложила фотографию, на которой она позирует в медучреждении в свободной одежде. Это и подтолкнуло фанатов поинтересоваться у звезды, планируется ли второй ребенок.

Златопольский и Чехова в отношениях с мая этого года, в компании друг друга они начали появляться еще в 2024-м. В августе Александр сделал Анфисе предложение руки и сердца в городе любви — Париже. У Златопольского от прошлых отношений есть две дочери, а Чехова воспитывает сына от актера Гурама Баблишвили.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Анфиса Чехова рассказала о дружбе жениха с ее бывшим мужем.

«Надежда на высшие силы»: Чехова призналась, что мечтает о втором ребенке
