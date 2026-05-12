В ВОЗ заявил о нервных срывах у пассажиров MV Hondius после вспышки хантавируса

Мурад Устаров
Отправка людей домой под присмотром медиков оказалось правильным решением.

Вспышка хантавируса на борту лайнера — последние новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

ВОЗ: у пассажиров MV Hondius после вспышки хантавируса начался нервный срыв

После вспышки хантавируса на борту лайнера MV Hondius некоторые пассажиры столкнулись с нервными срывами. Об этом телеканалу Sky News рассказал руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«У некоторых пассажиров были нервные срывы. Очень трудно оставаться в маленьком контейнере на протяжении нескольких недель. Вы можете себе представить, как это повлияло на них с ментальной точки зрения», — заявил он.

По его словам, отправка пассажиров корабля домой под присмотром врачей было правильным решением. Гебрейесус также раскритиковал идею изоляции людей на борту, назвав такой вариант «жестким».

Вирус на лайнере вспыхнул в апреле этого года, на его борту находилось около 150 человек. После прибытия судна 10 мая в порт Тенерифе началась эвакуация всех пассажиров, а в районе, где оно находится, объявили карантин.

Ранее в ВОЗ подтвердили девять случаев заражения хантавирусом на корабле. При этом трое пассажиров скончались.

