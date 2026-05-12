ВС РФ ослепляют украинские дроны при помощи советских мультфильмов

В России создали специальные устройства, которые помогают военнослужащим отслеживать действия операторов украинских беспилотников. Об этом РИА Новости сообщил офицер 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Аристарх».

Он отметил, что приборы подменяют реальное изображение на советские мультфильмы. Офицер подчеркнул, что благодаря этому противник не может следить за тем, куда летят и падают дроны.

По его словам, изделия показывали мультфильмы «Ну, погоди!», «Чебурашка и Гена», а также «Следствие ведут Колобки».

«Сначала перехват был. Смотрели, свой или чужой летит. Мультики отправляешь, противник смотрит, он не видит, куда летит. И просто-напросто падает», — подчеркнул военнослужащий.

Одним из создателей этой системы был сам «Аристарх». Кроме того, он сообщил об испытании устройства «Зеркало».

