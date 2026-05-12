Экипажи танков Т-72Б3М 11-го армейского корпуса группировки «Север» в Харьковской области успешно уничтожают опорные пункты, огневые точки и технику ВСУ, поддерживая мотострелков и штурмовые подразделения. Танки работают как прямой наводкой, так и с закрытых позиций, оставаясь незамеченными.

В одном из эпизодов танки поразили опорные пункты и живую силу ВСУ с закрытой позиции, используя осколочно-фугасные снаряды из 125-мм пушки за 10 минут, что снизило активность противника. Управление подразделениями осуществляется круглосуточно через оптоволоконное соединение и спутниковые антенны, с прямым эфиром огневого поражения на командный пункт. Танкисты ежедневно поражают укрепления и технику, включая иностранную.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

