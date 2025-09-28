Почти 50 спортсменов потребовали отстранить Израиль от международных турниров

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Среди подписавших петицию — чемпион мира 2018 года Поль Погба.

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Tomas Sisk

BBC: Погба и еще 47 атлетов выступили за отстранение Израиля от турниров УЕФА

Петицию с призывом исключить израильские клубы и национальную сборную из официальных футбольных соревнований подписали 48 профессиональных спортсменов. Об этом сообщает BBC.

Среди подписавших — чемпион мира 2018 года Поль Погба, марокканский полузащитник Хаким Зиеш и экс-игрок сборной Англии по крикету Моин Али.

В обращении отмечается, что спорт не может оставаться вне политики, когда речь идет о систематических нарушениях прав человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нью-Йорке состоялись массовые протесты против Израиля, совпавшие с визитом премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его выступлением на Генассамблее ООН. На акцию вышли несколько сотен человек. Участники скандировали лозунги и держали самодельные плакаты.

Кульминацией стал момент выступления Нетаньяху 26 сентября. Когда израильский лидер поднялся на трибуну, часть делегатов освистала его и покинула зал. Лишь немногие остались дослушать речь, в которой премьер рассказал о военной операции в секторе Газа и потребовал от ХАМАС вернуть заложников, пригрозив продолжением бомбардировок.

