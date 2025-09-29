Оппозиционные партии Молдавии, в том числе «Патриотический блок», набрали 49,52% внутри Республики, опередив правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС), у которой 44,15% голосов. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после обработки 99,85% протоколов.

«Патриотический блок» набирает 25,27%.

В Гагаузии обработаны 100% бюллетеней. Там на парламентских выборах в Молдавии победил «Патриотический блок» с 82,35% голосов. На втором месте — «Альтернатива». Партии удалось набрать 11,47% голосов. Правящая в Молдавии пропрезидентская партия «Действие и солидарность» набрала 3,19%.

На участках в России оппозиционная партия «Патриотический блок» победила с 67,44% голосов. Правящая в Молдавии пропрезидентская партия «Действие и солидарность» (PAS) набрала 11,66% голосов.

Жители непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) на выборах отдали 51,02% голосов «Патриотическому блоку».

Выборы в парламент Молдавии прошли 28 сентября. Участие приняли 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Для прохождения партиям необходимо было набрать не менее 5%, блокам — 7%, а независимым кандидатам — 2%. ЦИК сообщил о явке более 52% зарегистрированных избирателей — более 1,5 миллиона человек.