Оппозиция Молдавии опережает ПДС внутри страны после обработки 99,86% голосов

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 15 0

На данный момент всего зафиксировано порядка 1,5 миллиона голосов.

Результаты выборов в Молдавии — сколько голосов набрала ПДС

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Оппозиционные партии Молдавии, в том числе «Патриотический блок», набрали 49,52% внутри Республики, опередив правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС), у которой 44,15% голосов. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после обработки 99,85% протоколов.

«Патриотический блок» набирает 25,27%.

В Гагаузии обработаны 100% бюллетеней. Там на парламентских выборах в Молдавии победил «Патриотический блок» с 82,35% голосов. На втором месте — «Альтернатива». Партии удалось набрать 11,47% голосов. Правящая в Молдавии пропрезидентская партия «Действие и солидарность» набрала 3,19%.

На участках в России оппозиционная партия «Патриотический блок» победила с 67,44% голосов. Правящая в Молдавии пропрезидентская партия «Действие и солидарность» (PAS) набрала 11,66% голосов.

Жители непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) на выборах отдали 51,02% голосов «Патриотическому блоку».

Выборы в парламент Молдавии прошли 28 сентября. Участие приняли 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Для прохождения партиям необходимо было набрать не менее 5%, блокам — 7%, а независимым кандидатам — 2%. ЦИК сообщил о явке более 52% зарегистрированных избирателей — более 1,5 миллиона человек.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Месяц Огненной Собаки: китайский гороскоп на октябрь 2025 года

Последние новости

1:55
Оппозиция Молдавии опережает ПДС внутри страны после обработки 99,86% голосов
1:50
Вперед в прошлое: какие кинопремьеры выйдут на экраны в октябре
1:19
«Альтернативное мнение»: политологи отреагировали на статью британского журналиста о России
1:02
«Патриотический блок» победил на выборах в Молдавии на участках в России
0:32
Оппозиционные партии Молдавии набирают 47,91% после обработки 90,02% протоколов
23:50
Британский журналист сравнил реальную жизнь в РФ с антироссийскими байками Запада

Сейчас читают

Журналист предсказал для Молдавии «украинский сценарий»
Месяц Огненной Собаки: китайский гороскоп на октябрь 2025 года
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Умер старший брат Тиграна Кеосаяна

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год