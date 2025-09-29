Дебошир в Чите назвал себя «прокурором города»

Полиция начала проверку в отношении водителя, который решил установить свои правила на парковке и назвал себя прокурором города. Ищут также очевидцев конфликта. Между тем, в правоохранительных органах нам пояснили, что такой должности как прокурор города в Чите просто не существует. Ее упразднили больше 20 лет назад.

Водитель в Чите на красной легковушке без номеров перегородил путь другому авто. А когда его попросили отогнать машину, начал угрожать расправой и представляться служителем закона. Когда слова закончились — достал из машины пистолет. Дебошира, который по словам очевидцев, был пьян, смогла утихомирить лишь его спутница. Они скрылись, пока не приехала полиция.

