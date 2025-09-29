Дебошир в Чите назвал себя «прокурором города»

Эфирная новость 38 0

Устроивший конфликт на парковке не учел, что такой должности в городе не существует более 20 лет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Полиция начала проверку в отношении водителя, который решил установить свои правила на парковке и назвал себя прокурором города. Ищут также очевидцев конфликта. Между тем, в правоохранительных органах нам пояснили, что такой должности как прокурор города в Чите просто не существует. Ее упразднили больше 20 лет назад.

Водитель в Чите на красной легковушке без номеров перегородил путь другому авто. А когда его попросили отогнать машину, начал угрожать расправой и представляться служителем закона. Когда слова закончились — достал из машины пистолет. Дебошира, который по словам очевидцев, был пьян, смогла утихомирить лишь его спутница. Они скрылись, пока не приехала полиция.

Ранее 5-tv.ru писал, что вооруженных мачете людей задержали в супермаркете Ростова-на-Дону. Дебоширы не захотели оплачивать свои покупки и начали угрожать продавцу.

Сотрудникам супермаркета удалось заблокировать хулиганов в магазине. Позже прибывшая на место полиция задержала хулиганов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.87
-0.74 97.14
-0.54
Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

Последние новости

22:11
«Кто-то стареет медленно»: Голикова о том, как дожить до 120 лет
21:55
США, Катар и Израиль сформируют трехсторонний механизм координации
21:37
Трамп представил «полноценный» план по урегулированию конфликта в Газе
21:32
Орбан: Украины как суверенного государства больше не существует
21:19
На 78-м году жизни умер композитор Юрий Чернавский
21:15
«Опасная тенденция»: на Украине обеспокоены ростом числа русскоязычных граждан

Сейчас читают

«Турецкий сюрприз»: как НАТО готовится к войне с Россией
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
Эмоциональный инцест? Почему мама не должна быть лучшей подругой ребенку
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год