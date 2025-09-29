«Трудно даются простые вещи»: у 69-летней женщины отвалились пальцы

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 53 0

Все началось с боли в боку.

В Великобритании у 69-летней женщины отвалились пальцы

Фото: www.globallookpress.com/Robert Michael

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: У 69-летней британки отвалились пальцы после приема антибиотиков

У 69-летней Ширли Бартрам из Великобритании после курса антибиотиков начался некроз тканей — у женщины почернели и отпали пальцы на руках и ногах. Об этом сообщает издание Mirror.

Мать четверых детей изначально обратилась в больницу с сильной болью в боку, тошнотой, учащенным сердцебиением и задержкой мочи. Врачи заподозрили инфекцию почек и назначили внутривенные антибиотики. Затем ее выписали, указав лечение пероральными препаратами.

Однако дома состояние пациентки резко ухудшилось, и она вновь оказалась в больнице. Там медики заметили первые признаки некроза и ввели ее в искусственную кому. После выхода из нее пальцы и кончики пальцев начали отмирать и отпадать.

Теперь Ширли предстоит заново учиться выполнять элементарные бытовые действия, с которыми раньше не возникало проблем.

«До того, как все это случилось, я была независимой и активной. Теперь мне с трудом даются самые простые вещи, которые многие люди воспринимают как должное. Я не могу держать ручку, и мне нужна помощь в том, что я раньше делала, не задумываясь: застегиваю пуговицы, мою голову, готовлю еду», — поделилась Ширли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

Последние новости

16:02
«Турецкий сюрприз»: как НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией
15:54
В Италии сообщили о фальсификациях на выборах в Молдавии и на избирательных участках в Европе
15:50
На 92-м году жизни умер португальский актер Луис Альберто
15:40
Минтруд: в России вырастет сумма материнского капитала
15:22
«Риск серьезных осложнений»: какой вред здоровью наносит утягивающее белье
15:05
Полный шок: британский журналист назвал мифы о России пропагандой Запада

Сейчас читают

«Турецкий сюрприз»: как НАТО готовится к войне с Россией
Силы ПВО уничтожили 84 украинских БПЛА за ночь над регионами России
Эмоциональный инцест? Почему мама не должна быть лучшей подругой ребенку
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год