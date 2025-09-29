«Трудно даются простые вещи»: у 69-летней женщины отвалились пальцы

Mirror: У 69-летней британки отвалились пальцы после приема антибиотиков

У 69-летней Ширли Бартрам из Великобритании после курса антибиотиков начался некроз тканей — у женщины почернели и отпали пальцы на руках и ногах. Об этом сообщает издание Mirror.

Мать четверых детей изначально обратилась в больницу с сильной болью в боку, тошнотой, учащенным сердцебиением и задержкой мочи. Врачи заподозрили инфекцию почек и назначили внутривенные антибиотики. Затем ее выписали, указав лечение пероральными препаратами.

Однако дома состояние пациентки резко ухудшилось, и она вновь оказалась в больнице. Там медики заметили первые признаки некроза и ввели ее в искусственную кому. После выхода из нее пальцы и кончики пальцев начали отмирать и отпадать.

Теперь Ширли предстоит заново учиться выполнять элементарные бытовые действия, с которыми раньше не возникало проблем.

«До того, как все это случилось, я была независимой и активной. Теперь мне с трудом даются самые простые вещи, которые многие люди воспринимают как должное. Я не могу держать ручку, и мне нужна помощь в том, что я раньше делала, не задумываясь: застегиваю пуговицы, мою голову, готовлю еду», — поделилась Ширли.

