«Полицию на каждое торжество»: сигнальная ракета пробила голову женщине

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Несчастные случаи с пиротехникой скоро могут превратиться в регулярную практику.

Несчастные случаи с пиротехникой

Фото: 5-tv.ru

На свадьбе в Хорватии сигнальная ракета пробила голову женщине

В Хорватии на свадьбах произошли два инцидента с пиротехникой, один из которых закончился смертельным исходом: женщину поразила сигнальная ракета прямо в голову. Об этом сообщает mk.ru.

«Это серьезное злоупотребление и нарушение закона со стороны взрослого человека. Мы не можем посылать полицию на каждое торжество. Это трудно понять», — заявил министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.

Первый инцидент произошел в городе Макарска на площади Качича, где ракета попала женщине в живот. Она получила серьезные травмы, но смогла выжить. Второй трагический случай случился в Шибенике недалеко от собора Святого Иакова, когда мужчина выстрелил сигнальной ракетой в голову участнице праздника. Пострадавшую срочно доставили в больницу, однако спасти ее жизнь не удалось.

Инциденты произошли в регионе Далмация, известном своими свадебными традициями и массовыми торжествами.

Сейчас правительство обсуждает возможные меры безопасности на праздниках, чтобы ограничить использование пиротехнических средств. Контроль за каждым торжеством — все еще сложная задача.

Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

