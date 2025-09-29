В Тюмени подростки устроили массовую драку

В Тюмени на Мысу произошла массовая драка с участием подростков. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧС Тюмень».

«Драка в 2:13 ночи (дрались с 23:30 до 2:30). На Мысу — Вятский проезд, 26. Родители этих детей — вы вообще в курсе, чем они занимаются ночами?» — отмечают очевидцы происшествия.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что в потасовке участвуют около восьми детей. Подростки бьют друг друга руками и ногами, наносят удары по лицу лежачим. Некоторые пытались разнять участников конфликта, но сделать это было непросто.

Ранее в школе города Зима Иркутской области произошел инцидент: 14-летний подросток ударил своего одноклассника складным ножом прямо во время урока. Об этом сообщило Главное управление МВД по региону в Telegram-канале.

По имеющейся информации, нападение стало результатом длительного конфликта между двумя учащимися. Пострадавшего незамедлительно доставили в медицинское учреждение для осмотра. Сообщается, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.