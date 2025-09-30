На Кубани осудили газовиков после гибели семьи из пяти человек

Дарья Орлова
Причиной трагедии стала халатность.

Какой приговор вынесли газовикам на Кубани

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Северский районный суд Краснодарского края вынес приговор трем сотрудникам газовой службы, которых признали виновными в гибели семьи из пяти человек, включая четверых детей, в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратурой Северского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении должностных лиц газораспределительной организации, по вине которых погибла семья из пяти человек», — говорится в официальном сообщении.

Согласно материалам дела, трагедия произошла в феврале 2022 года. В одном из домов скопился угарный газ, и его концентрация достигла смертельного уровня. Следствие установило, что сотрудники газовой службы не выполнили необходимые работы по ежегодному техническому обслуживанию внутриквартирного оборудования, что и привело к трагическим последствиям.

Суд признал работников виновными в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Каждый из них получил наказание в виде ограничения свободы на срок два года и шесть месяцев.

Подобные трагедии фиксировались и в других регионах. Так, ранее в Таганроге двое коммунальщиков погибли при ремонте коллектора на улице Сызранова: по предварительным данным, мужчины также отравились газом.  

