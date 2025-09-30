Лавочка закрыта: управляющие компании не смогут подделывать результаты собраний жильцов

Управляющие компании не смогут подделывать результаты собраний жильцов

Изменения готовят в Жилищный кодекс, они помогут сделать работу управляющих компаний более прозрачной. В частности — исключат возможность подделать результаты собраний жильцов. Корреспондент «Известий» Максим Облендер — о тонкостях нововведения.

Новый жилкомплекс в Новороссийске, казалось бы, какие проблемы, но когда заходит речь про управляющую компанию, каждому есть что сказать.

«Люди бесконечно жаловались на уборку, они не реагировали на заявку, текли крыши, бесконечно стояла вода в подвалах», — рассказала местная жительница.

Смена управляющей компании — законное право. Жители провели собрание. Вроде подавляющее большинство голосовали за смену. А в Госжилинспекции говорят: по бумагам все довольны. Жители уверены: документы подделали. Оказалось, голосовали и те, кто уже не живет по адресу, и даже те, кто умер.

«У нас это 78% поддельных подписей! Кроме того, при уходе с наших домов УК „Геленджикский маяк“ разослала нам всем квитанции о каких-то нелепых дополнительных начислениях», — рассказала еще одна местная жительница.

За что — они так и не поняли. Ряд корпусов управляющую сменили, оставшиеся не оставляют попыток. Разбирательства так и тянутся.

«Я же не контролирующий орган, я же не могу проверять, и почерковедческой экспертизой я не могу заниматься», — заявилла представитель управляющей компании.

И тут еще поди разберись, а будет ли новая контора лучше. В этом комплексе поняли: по сути их хотят передать в руки управляющей, имеющей связи с уже печально знакомой им УК. Даже сотрудники те же.

«Все сотрудники говорили, что их перевели в УК „СКС“, ухудшилось обслуживание домов, не отрабатывались заявки, которые возникали у жильцов. Перестали платить деньги консьержам. Они хотели из фонда капремонта деньги перевести на свой личный, сформировать там», — рассказал местный житель.

В том случае, если контора банкротится, деньги заморозят. Все собрания, подписи в протоколах тоже вызывали у жильцов сомнения.

«Как происходит сейчас: если собственники хотят установить в своем дворе шлагбаум или благоустроить этот двор, сначала собирается собрание, потом бюллетени передаются в управляющую компанию или в ТСЖ, после чего подшиваются, и управляющая компания уже относит их в органы Госжилнадзора. На этом этапе нередко голоса подтасовывают. Что предлагают: эту прослойку в виде ТСЖ или УК устранить. Если я как собственник инициировал общее собрание, я и отношу документы в органы Госжилнадзора», — рассказал корреспондент.

Депутаты предлагают повсеместно голосовать онлайн через сервисы ГИС ЖКХ, там все прозрачно и связано с Госуслугами. Если человек пожилой, сделать это помогут в МФЦ.

«Несколько лет эта система внедрена. Через объявление о том, что в нашем доме будет собрание, эта система тоже работает. И очень многие управляющие организации, ТСЖ, работают именно с этой системой», — отметил региональный координатор федерального проекта «Школа ЖКХ» Владислав Воронков.

Перемены в Жилищном кодексе могут перекрыть доступ УК и к личным данным владельцев квартир, что усложнит подделку протоколов.

Доказывать подделку подписей — дорого, хотя таких папок на разборе у экспертов предостаточно.

«Это все сопряжено с очень большим количеством граждан и необходимостью их всех собрать, значит, они должны потратить время, должны написать заявление, прибыв в соответствующий орган правоохранительный», — рассказала кандидат юридических наук, судебный эксперт, криминалист Валерия Марочкина.

Ну а в полиции все тянется годами, ведь в одном протоколе могут быть сотни подписей. Нововведения, которые должны помочь жителям, появятся в Жилкодексе и законе уже осенью. Предусмотрят в них и внеплановые проверки управляющих компаний, которые с управлением не справляются.

