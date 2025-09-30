Обманули на сотни тысяч: крупная мебельная фабрика в Петербурге оказалась в центре скандала

Клиенты мебельной фабрики в Петербурге обвинили компанию в мошенничестве

В центра скандала оказалась крупная мебельная фирма «Аврора» в Петербурге. Свыше трехсот человек обвиняют бизнесменов в мошенничестве. Клиенты оформили заказы на сотни тысяч рублей, но в итоге остались ни с чем.

При этом люди уверены: с ними работала целая сеть аферистов. Компании имели разное название, но по факту все это была одна организация. Корреспондент «Известий» Анастасия Юдина разбиралась.

«Вот такая вот у нас кухня на протяжении четырех месяцев, мы в ней живем. Мы заказали кухню в „Авроре“ еще в мае», — рассказала пострадавшая Мария.

По договору кухню должны были установить за 39 дней. А когда сроки затянулись, дизайнер перестал отвечать на звонки. Позже представители компании сообщили о проблемах с поставками и предложили выбрать другую модель. И как оказалось, дождаться установки не могут почти 300 клиентов.

«Мы пришли официально в компанию, телефона нет, они не выходят. Охранник им звонит, говорит, что к вам пришли люди. Они говорят, а мы к вам не выйдем. Пришел мальчик, двадцати пяти лет, спустился, мне он представился как Андрей, кому-то он представился Никита», — рассказала пострадавшая от мебельной фабрики «Аврора» Светлана Клинчман.

Пострадавшие считают, их обманула целая сеть. Одним звонили из «Авроры МЗ», другим — из мебельного завода «Аврора», а кто-то попал на выгодные предложения компании «Сердце Дома». У всех трех организаций по документам разные руководители и адреса. Но заказчики говорят, что от всех компаний с ними связывался один и тот же человек.

«Ваши источники не врут, да, это действительно так. Компанию „Аврора“ вы все знаете прекрасно. Есть еще одна компания, которая работала под другим юридическим лицом. Юридическое лицо не назову потому что не знаю. Работали они в другой точке, но являлись нашими сотрудниками», — рассказала бывшая сотрудница мебельной фабрики «Аврора» Анна.

Гендиректор мебельной компании «Аврора» нашему телеканалу заявил, что обманывать покупателей не планирует. Со всеми клиентами они поддерживают связь и стараются оперативно решить проблему.

«На данный момент времени мы столкнулись с увеличенными сроками изготовления продукции, связанно это с кризисной ситуацией в стране, с увеличенной центральной ставкой, что повлекло за собой уменьшение продаж во всей мебельной сфере. Многие наши поставщики тоже с этим столкнулись, что повлекло за собой сбои в поставках или вообще отсутствие материалов», — заявил гендиретор МК «Аврора» Денис Ермолин.

Эксперты уверены: проблемы в мебельной отрасли во многом связаны с тем, что многие изготовители не соблюдают регламенты. И количество недобросовестных игроков растет с каждым днем.

«Недобросовестных игроков на рынке достаточно много, особенно это связанно с продажей мебели через маркетплейсы. Там как бы нет вообще никаких правил, никаких законов. Там все, собственно говоря. делается „в черную“. Поэтому таких игроков много», — рассказал генеральный директор ЗАО «Первая мебельная фабрика», президент Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности Александр Шестаков.

Опасность для клиентов кроется практически на каждом этапе. Например, мебель изготовят в срок, однако с доставкой могут возникнуть проблемы.

«Да, договор лучше всего тоже заключать с одним исполнителем, с юридическим лицом, либо индивидуальным предпринимателем», — отметил преседатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

По разным оценкам клиенты «Авроры» отдали за кухни от 50 до 600 тысяч рублей. Некоторые уже оформили возврат, другие планируют обратиться в суд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.