«Ущипните меня»: Люся Чеботина впервые побывала в качестве гостя на Неделе моды

Люся Чеботина впервые побывала в качестве гостя на Неделе моды

Исполнительница хита «Солнце Монако» Люся Чеботина впервые посетила Миланскую неделю моды по приглашению бренда Roberto Cavalli. О своем опыте в качестве гостя фэшн-события она рассказала в социальных сетях.

«Это был мой первый опыт в качестве гостя на Fashion Week в Милане. Познакомилась со всеми работниками бренда Roberto Cavalli, кто трудится в отделе кутюр, а также с новым дизайнером Фаусто Пуглизи. А после нас ждал красивый ужин с видом на Миланский собор. Ущипните меня», — эмоционально поделилась Чеботина.

Певица опубликовала яркие фотографии, сделанные в Милане: ее запечатлели в платье с глубоким декольте, высоким разрезом и длинным шлейфом у автомобиля и на самом модном показе.

Широкую известность Люся получила в 2021 году после выхода хита «Солнце Монако», который быстро завоевал популярность в чартах и соцсетях. За годы карьеры выпустила несколько популярных треков, среди которых «Секрет на двоих», «Плакал Голливуд», «Абьюз», «Мое», «Целуй меня», «Лучшая подруга» и «За бывшего». Также Люся участвовала в музыкальных конкурсах и шоу, среди которых индийское шоу Dil Hai Hindustani и российское шоу «Главная сцена». Помимо музыки, она снималась в кино и занималась озвучиванием.

