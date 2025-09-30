Исчез в никуда: путешественник пропал в сибирской тайге месяц назад

Удалось найти только личные вещи вдали от туристических троп.

Турист пропал в сибирской тайге месяц назад

В сибирской тайге сейчас пытаются найти туриста, который таинственно исчез. Вместе с группой он отправился в поход на несколько дней. Но вот уже месяц о путешественнике ничего не известно. Спасатели обнаружили лишь некоторые его вещи, но они оказались почему-то далеко от туристических троп. В деталях этой запутанной истории разбирался корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Этой сильной духом женщине ничего не остается кроме как верить в чудо. Ее муж, Иса Бакаев, почти месяц не выходит на связь. Он потерялся в тайге.

«Каждый день мой сын спрашивает, где его отец. Каждый день. Он бывает даже плачет. Спрашивает, где его отец сейчас находится», — рассказала супруга Исы Бакаева Ирина Мурамщикова.

Иса Бакаев и трое его знакомых отправились в поход. 29 августа они приехали в природный парк Ергаки. Планировали вместе вернуться домой через три дня. Но на обратном пути группа разделилась.

Иса шел впереди всех. Торопился выбраться поскорее. Приятели не успевали за ним, и в какой-то момент окончательно потеряли мужчину из виду.

«Какие-то члены нашей группы довольно медленно передвигаются. Девушка была, она довольно осторожная. А он довольно физически подготовлен. Ему тяжело было медленно идти. Тем более, было очень холодно. Когда ты останавливаешься на холоде, ты замерзаешь. Скорее всего, он не смог просто на месте стоять, ждать», — рассказал участник похода Леонид Василец.

Больше Ису никто не видел. Леонид с трудом сам смог выйти из леса. Двух его приятелей вытащили спасатели. Что стало с четвертым участником похода — остается загадкой. Возможно, он продолжает блуждать где-то в тайге.

«Я всей душой, всем сердцем надеюсь, что он найдется. Живой, здоровый. Он сильный, крепко сложенный. У него есть все шансы вернуться к нам домой. Мы все верим и надеемся», — рассказала Ирина.

Спасатели организовали поиски пропавшего мужчины. За первые две недели сотрудники экстренных служб и волонтеры обследовали больше 30 тысяч квадратных метров горной местности.

Следы Бакаева также ищут его друзья и родственники.

«Вроде бы его рюкзак. Нашли рюкзак, вытащили рюкзак. Я не скажу, что даже 20%, даже 15% территории не прошли. А куда человека могло понести… Не понятно», — рассказал брат Исы Бакаева Бухари Бакаев.

Полицейские возбудили уголовное дело. Стражи порядка рассматривают самые разные версии, в том числе — убийство. Других участников похода уже вызвали проходить полиграф.

