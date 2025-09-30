Неидеальная драгоценность: чем природный бриллиант отличается от лабораторного

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

«Солнечный» тест не поможет определить натуральный камень.

Как отличить природный бриллиант от искусственного?

Фото: 5-tv.ru

Ювелир Анна Лисовец: природный бриллиант обладает уникальными отпечатками

У природных бриллиантов есть «уникальные отпечатки», в отличие от лабораторных. Об этом Газета.ру рассказала ювелир Анна Лисовец.

Речь про маленькие дефекты в виде черных точек, которые встречаются практически у всех натуральных камней. Их невозможно сделать в лаборатории, потому что такие «отпечатки» создает сама природа в процессе формирования бриллианта в недрах Земли. Подобные отметины, как подчеркнула эксперт, могут существенно повысить стоимость драгоценного камня.

Анна Лисовец также рассказала, что в лаборатории тщательно следят за процессом выращивания камней. Поэтому у них не бывает подобных «следов». Внешне искусственные и натуральные бриллианты ничем не отличаются. Оба типа алмазов имеют твердость десять по шкале Мооса. То есть они самые крепкие минералы в мире.

Эксперт добавила: природные и лабораторные камни идентичны по огранке, цвету и чистоте. На солнце они будут одинаково сиять. Поэтому таким методом проверить бриллиант на натуральность не выйдет.

«В природе все же чаще всего встречаются прозрачные бриллианты, а камень с оттенком — явление довольно редкое и, как следствие, дорогое», — добавила Анна Лисовец.

Одно из преимуществ выращенного камня — более низкая цена.

