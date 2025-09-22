Убийцы вашей молодости: какие продукты ускоряют старение

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 34 0

Рацион — одна из основ в вопросе поддержания здоровья и молодости. Какой должна быть еда, чтобы сохранить красоту на долгие годы?

Какие привычные продукты ускоряют старение кожи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Эндокринолог Бинатова: соль, сахар и быстрые углеводы ухудшают состояние кожи

Состояние здоровья человека зависит от многих факторов, одним из важнейших среди них является питание. Между тем, что вы едите, и тем, как вы выглядите и чувствуете себя, прямая связь. Ряд продуктов оказывает на организм негативное влияние, из-за чего он начинает стареть быстрее. Как рассказала журналистам Life.ru врач-эндокринолог и диетолог Эльвина Бинатова, в первую очередь речь идет о хлебобулочных изделиях.

Выпечка готовится из белой муки, которая в процессе переваривания превращается в глюкозу, а она в свою очередь воздействует на кожу. Даже если вы едите хлеб, а не сдобу, без сахара, старение может происходить значительно быстрее. Много сахара в рационе — тоже проблема. Важно строго дозировать сладости, пакетированные соки и газировку, а лучше заменить их на более здоровые продукты — горький шоколад, травяной чай, морс.

Избыток соли в блюдах приводит к задержке жидкости в организме. Как следствие появляются отеки, которые растягивают кожу, и с каждым годом ей все труднее восстанавливаться. Много соли плюс вредные консерванты — в колбасных изделиях, так что лучше заменить их на запеченное или отварное мясо.

Очищенные или рафинированные крупы насыщены быстрыми углеводами, при этом полезных веществ в них практически нет. Поэтому диетолог советует готовить из цельнозерновых сортов — неочищенный рис, например. В нем сохраняются и витамины, и минералы. И не запивайте здоровый обед пастеризованным молоком слишком часто — в нем после обработки тоже остается минимум пользы.

Ранее 5-tv.ru выяснял, чем можно заменить белый сахар, чтобы сделать питание более рациональным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025

