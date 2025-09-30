«Будет очень плохой конец»: Трамп ответил на вопрос журналистов про ХАМАС

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 46 0

Американский лидер призвал группировку подписать документ, который может поставить точку в конфликте на Ближнем Востоке.

Видео: Трамп отвечает на вопросы журналистов про ХАМАС

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп: если ХАМАС не подпишет соглашение, будет очень плохой конец

Если ХАМАС не подпишет соглашение, которое поставит точку в конфликте на Ближнем Востоке, то будет «очень плохой конец». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами.

«Все арабские страны готовы подписать, большинство стран готовы подписать. Израиль тоже готов подписать. Мы ждем только ХАМАС. Он должен сделать это или нет. Если нет, то это будет очень плохой конец», — заявил американский лидер.

Трамп добавил, что от ХАМАС требуется немедленное освобождение заложников и «хорошее поведение». Президент США считает, что организация заплатила большую цену за свои действия 7 октября 2023 года. По его словам, Штаты убили около 25 тысяч членов ХАМАС за все два года. Трамп надеется, что в скором времени на Ближнем Востоке наступит настоящий мир.

После встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху Дональд Трамп представил свой план «Вечного мира» для региона. Американский лидер считает, что конфликт на Ближнем Востоке может быть завершен уже в ближайшие трое суток.

В плане Трампа числится 20 пунктов. Согласно ему, в регионе требуется прекратить огонь и освободить заложников в течение 72 часов. ХАМАС обязан сложить оружие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Вечный мир» Трампа на Ближнем Востоке назвали утопией. В нем не оказалось учтено ни одного из требований палестинской группировки. Более того, представители ХАМАС узнали о соглашении только после заявлений американского президента на пресс-конференции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.87
-0.74 97.14
-0.54
Месяц иллюзий, страсти и проверки на прочность: любовный гороскоп на октя...

Последние новости

18:27
«Кошмар в колыбели»: отец насмерть замучил новорожденного ребенка из-за ревности
18:19
Трамп заявил о необходимости переговоров Путина и Зеленского
18:10
СВР: Украина готовит провокацию в Польше против России
17:56
В Пентагоне призвали военное руководство США готовиться к войне
17:42
Приехал на метро: Баста выступил на станции «Мякинино»
17:26
Много отходов: в Турции может измениться система «все включено»

Сейчас читают

MARGO устроила пляски на мусорных баках с красавцами из подтанцовки Бейонсе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: что можно и нельзя делать 30 сентября

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео