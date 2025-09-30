Обошли шторм и спасли людей: лайнер Royal Caribbean пришел на помощь тонущим

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Потерпевшие выживали на импровизированном плоту.

Фото: www.globallookpress.com/Whitehotpix

Круизный лайнер Royal Caribbean Enchantment of the Seas спас около 12 человек, оказавшихся в открытом море на импровизированном плоту во время рейса из Тампы в Коста-Майя. Судно наткнулось на терпящих бедствие после того, как изменило маршрут, чтобы обойти ураган Умберто и тропический шторм Имельда. Об этом сообщает People.

На кадрах, опубликованных пассажирами в социальных сетях, видно, как спасательный катер подходит к плоту, который, по словам очевидцев, «начал разваливаться» у побережья Мексики. Спасенным предоставили воду и оказали необходимую помощь до передачи соответствующим властям.

По данным Come Cruise with Me, лайнер оказался в Карибском море именно в тот момент, когда группа людей нуждалась в помощи. Благодаря маневру капитана корабль своевременно подошел к дрейфующему плоту и организовал операцию по спасению.

Круизные компании в подобных случаях действуют по установленному протоколу: людей, поднятых на борт, передают береговой охране или местным властям. В этот раз Royal Caribbean вновь проявил готовность помогать тем, кто оказался в беде в море.

Это не первый случай, когда суда компании приходят на помощь потерпевшим. В феврале лайнер Brilliance of the Seas спас 11 человек в Мексиканском заливе между Кубой и Мексикой. Тогда пассажиры рассказали, что беженцы махали белым флагом бедствия и едва держались на воде, пока корабль не подошел к ним.

Обошли шторм и спасли людей: лайнер Royal Caribbean пришел на помощь тонущим
