Умерли в один день: родители и сын найдены убитыми в собственном доме

Родители и сын найдены мертвыми в собственном доме в Ирландии

Семья из трех человек была найдена убитой в своем доме в ирландском графстве Лаут всего через несколько недель после празднования 33-й годовщины свадьбы. Об этом сообщает People.

Жертвами стали Марк и Луиза О’Коннор и их 20-летний сын Эван, который имел особенности развития.

По данным местной полиции, в связи с убийствами был арестован 30-летний мужчина, однако его личность и мотивы пока не раскрываются. Министр юстиции Джим О’Каллаган подчеркнул, что постоянной угрозы для жителей графства Лаут больше нет и расследование продолжается.

Полиция прибыла на место происшествия после того, как работник по уходу обнаружил тело Марка у главных ворот дома. Эван был найден сбоку от дома, а Луиза — в комнате наверху. Следователи считают, что подозреваемый действовал один.

Семья недавно отпраздновала 33-ю годовщину свадьбы. Они опубликовали в социальных сетях совместное фото с признаниями в любви друг к другу. Летом супруги выплатили ипотеку на дом. Марку и Луизе было по 50 лет, Эвану — 20 лет, у него был аутизм.

Марк О’Коннор работал в Национальной службе адвокатуры, поддерживающей людей с ограниченными возможностями, а Луиза была медсестрой и преподавала английский язык украинцам, проживающим в Ирландии. Дом семьи опечатан, вскрытие назначено на 30 сентября в больнице Богоматери Лурдской в Дроэде.

