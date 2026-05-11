Владимир Путин поужинал со своей первой учительницей Верой Гуревич в Кремле

Мурад Устаров
Педагог приехала в столицу на парад Победы. Для нее также организовали культурную программу.

Кто была первой учительницей Владимира Путина

Российский президент Владимир Путин лично заехал в отель в центре Москвы к своей первой учительнице Вере Гуревич и пригласил ее на ужин в Кремль. Об этом РИА Новости сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он уточнил, что педагог была приглашена на парад Победы, состоявшийся 9 мая. Кроме того, преподаватель осталась на несколько дней в столице, где для нее подготовили специальную культурную программу.

«По приглашению Владимира Путина на параде Победы присутствовала его первая учительница Вера Дмитриевна Гуревич. Она отсидела весь парад. По приглашению президента она осталась в Москве, ей была организована культурная программа», — уточнил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Гуревич за время пребывания в городе побывала в картинной галерее А. Шилова на Знаменке.

Глава государства пригласил учительницу на ужин в Кремле 11 мая. По словам пресс-секретаря, Путин лично приехал на своем автомобиле в гостиницу на Арбате, где остановилась гостья.

«Они поприветствовали друг друга. Собственно, потом уже в резиденции Путин отобедал со своей учительницей», — добавил Песков.

Ранее журналист кремлевского пула Павел Зарубин заметил, что на часах президента выгравирована надпись: «Сделано в России».

