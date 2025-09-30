Умерла народная артистка России Римма Белякова

Дарья Орлова
Она передавала новому поколению свои знания и опыт.

Умерла Римма Белякова

Фото: © РИА Новости/ Владимир Вяткин

На 89-м году жизни ушла из жизни народная артистка России Римма Белякова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Саратовской области.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подчеркнул вклад Беляковой в развитие культуры и педагогическую деятельность региона. В официальном сообщении отмечается, что она воспитывала новые поколения артистов, передавая свои знания и опыт.

Римма Белякова окончила Школу-студию МХАТ и более полувека служила в Саратовском академическом театре драмы. В качестве педагога она поставила свыше 30 дипломных спектаклей. В 2007 году актрисе присвоили звание народной артистки РФ, а ранее она была удостоена ордена Почета и премии «Золотая маска».

Саратовская область и весь российский театральный мир отмечают уход выдающейся актрисы и педагога, память о которой сохранится в работах студентов и постановках, продолживших традиции Беляковой. Ее педагогическая и творческая деятельность оставила значительный след в культурной жизни региона.

