Павел Дуров об опыте донорства спермы: «Я не знаю, сколько у меня детей»

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Миллиардер стал получать много просьб об усыновлении после обещания поделить свое состояние между всеми наследниками.

Почему Павел Дуров решил стать донором спермы

Фото: www.globallookpress.com/ lukomore. org

Павел Дуров признался, что не знает, сколько у него детей

Основатель Telegram Павел Дуров признался, что не знает, сколько на самом деле у него детей. Своим сенсационным заявлением он поделился во время интервью с американским журналистом Лексом Фридманом.

На вопрос видеоблогера о количестве детей Дурова, которое якобы перевалило за сотню, миллиардер рассказал про опыт донорства спермы.

«Правда в том, что я и сам толком не знаю, сколько у меня биологических детей. Потому что в какой-то момент, лет 15 назад, я решил, что стану донором спермы», — поделился Павел.

По словам предпринимателя, один из его друзей когда-то просил Дурова помочь им с женой, которые хотели завести ребенка, но не могли этого сделать из-за определенных проблем со здоровьем, поэтому попросил Павла сдать сперму в клинике.

Миллиардер добавил, что в один момент решил поделить свое состояние между всеми детьми. После этого заявления, он стал получать множество писем от людей, которые считали себя его детьми, а также от тех, кто просил Павла усыновить их.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Павел Дуров практически не пользуется телефоном.

