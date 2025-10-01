«Ненавижу»: Павел Дуров назвал причину, почему почти не пользуется телефоном

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист

Основатель Telegram рассказал о своей философии жизни.

Фото: Reuters/Albert Gea

Основатель Теlеgrаm Павел Дуров почти не пользуется мобильным телефоном

Предприниматель Павел Дуров признался, что почти не пользуется мобильным телефоном. Он дал интервью Лексу Фридману в котором раскрыл причины своих напряженных отношений со смартфонами.

«Ненавижу, когда меня отвлекают. Философия тут простая. Я хочу сам решать, что важно в моей жизни», — признался он.

Павел считает, что другие люди, компании или какие-то организации не могут диктовать ему, о чем ему думать и какой выбор совершать.

Также Дуров раскрыл секрет своей «гениальности». По его словам, идеи приходят ему в голову, когда он «лежит в постели». Но не стоит думать, что у предпринимателя так много времени на отдых — он не позволяет себе спать по 12 часов даже если график ему это позволяет.

Также в интервью создатель Telegram впервые рассказал о попытке покушения на его жизнь. Произошло все в 2018 году: неизвестный подкинул странный пакет к пентхаусу бизнесмена. Он осмотрел его и занес в дом, после чего ему стало плохо. Это было отравление со страшными последствиями.

