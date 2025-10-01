«Ненавижу»: Павел Дуров назвал причину, почему почти не пользуется телефоном

Основатель Теlеgrаm Павел Дуров почти не пользуется мобильным телефоном

Предприниматель Павел Дуров признался, что почти не пользуется мобильным телефоном. Он дал интервью Лексу Фридману в котором раскрыл причины своих напряженных отношений со смартфонами.

«Ненавижу, когда меня отвлекают. Философия тут простая. Я хочу сам решать, что важно в моей жизни», — признался он.

Павел считает, что другие люди, компании или какие-то организации не могут диктовать ему, о чем ему думать и какой выбор совершать.

Также Дуров раскрыл секрет своей «гениальности». По его словам, идеи приходят ему в голову, когда он «лежит в постели». Но не стоит думать, что у предпринимателя так много времени на отдых — он не позволяет себе спать по 12 часов даже если график ему это позволяет.

Также в интервью создатель Telegram впервые рассказал о попытке покушения на его жизнь. Произошло все в 2018 году: неизвестный подкинул странный пакет к пентхаусу бизнесмена. Он осмотрел его и занес в дом, после чего ему стало плохо. Это было отравление со страшными последствиями.

