Морская торговля превращается в пиратство: что известно о перехвате танкера Boracay

Судно было взято на абордаж французским десантом еще в конце прошлой недели, связи с экипажем нет.

Франция не смогла назвать точную причину перехвата танкера Boracay

Перехват нефтяного танкера Boracay, шедшего из Приморска в Индию может стать поворотным событием для свободы судоходства. Судно было взято на абордаж французским десантом еще в конце прошлой недели, при этом до сих пор с его экипажем нет связи.

Европейские СМИ судорожно пытаются связать инцидент с нашествием загадочных беспилотников по всему континенту, но эксперты отмечают, что истинная причина, судя по всему, гораздо прозаичней. Как борьба за морскую торговлю стремительно превращается в пиратство со стороны стран НАТО — разбирался корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

 

