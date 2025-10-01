Морская торговля превращается в пиратство: что известно о перехвате танкера Boracay
Судно было взято на абордаж французским десантом еще в конце прошлой недели, связи с экипажем нет.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Antonio Sempere; 5-tv.ru
Франция не смогла назвать точную причину перехвата танкера Boracay
Перехват нефтяного танкера Boracay, шедшего из Приморска в Индию может стать поворотным событием для свободы судоходства. Судно было взято на абордаж французским десантом еще в конце прошлой недели, при этом до сих пор с его экипажем нет связи.
Европейские СМИ судорожно пытаются связать инцидент с нашествием загадочных беспилотников по всему континенту, но эксперты отмечают, что истинная причина, судя по всему, гораздо прозаичней. Как борьба за морскую торговлю стремительно превращается в пиратство со стороны стран НАТО — разбирался корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.
