Поднятый со дна озера на Камчатке самолет Kingcobra доставили в Москву

Истребитель времен Второй мировой войны, который обнаружили на Камчатке, доставили в Москву.

Самолет Kingcobra американского производства в военные годы был передан СССР по ленд-лизу. Подразделение, к которому относился истребитель, участвовало в Курильской десантной операции. Пилотом был лейтенант Зинедин Мустафаев. 16 октября 1945 года он выполнял упражнения по технике пилотирования. Тогда и произошла авиакатастрофа.

Спустя почти 80 лет, в 2023 году, Kingcobra нашли на дне озера Витаминное. В прошлом году истребитель подняли из воды. После перевезли в Петропавловск-Камчатский и уже оттуда отправили в Москву.

Впереди — реставрационные работы. В дальнейшем самолет планируют выставить в одном из музеев столицы. На данный момент в России три истребителя Kingcobra. Этот станет четвертым.

